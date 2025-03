Homem é preso por bater em mulher com pedaço de madeira em São Paulo

A polícia prendeu um homem que tentou matar uma mulher em Itaquaquecetuba , na região metropolitana de São Paulo , no sábado (8). O agressor batia na vítima com um pedaço de madeira no momento em que os agentes o encontraram. Foi preciso uma arma de choque para imobilizá-lo.



Com a confusão, uma criança de 6 anos saiu ferida. O estado de saúde dos outros envolvidos não foi divulgado.