Homem é preso por envenenar bebedouro de seu local de trabalho

Um homem foi preso por suspeita de envenenar o bebedouro de seu local de trabalho com soda cáustica nesta quinta-feira (27) em Canoas, Rio Grande do Sul.



Em depoimento à polícia, o suspeito confessou o crime. Ele alegou que não sabia que a substância que usou se tratava de soda cáustica. Ainda disse que, na empresa, brincadeiras entre colegas eram comuns.



O caso veio à tona após dois trabalhadores do local passarem mal, e um deles precisar de atendimento médico. A perícia coletou o material da água e aguarda os resultados. O empregador do suspeito decidiu não se manifestar.