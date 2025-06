Invasões constantes a condomínios têm assustado moradores do litoral de São Paulo

As invasões constantes a condomínios têm assustado moradores do litoral paulista. Nem mesmo os equipamentos de segurança têm intimidado os criminosos. Segundo uma das moradoras, os invasores agem por volta de 20h ou 21h em busca de objetos de fácil acesso nas garagens.



Em um dos furtos, um homem foi flagrado pela câmera de monitoramento entrando na portaria para levar uma bicicleta . Ele sai pela porta da frente carregando o objeto sem ser abordado por ninguém. Já em outro registro, um homem pula o muro do condomínio e entra na garagem do prédio , mas não consegue levar nada.