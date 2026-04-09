Jantar imersivo une ciência e gastronomia em Londres
Experiência sensorial combina som, luz e texturas durante refeições
Um restaurante em Londres está revolucionando a forma de se apreciar uma refeição ao integrar ciência e tecnologia à gastronomia. A proposta é transformar o ato de comer em uma viagem sensorial completa.
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