Jantar imersivo une ciência e gastronomia em Londres

Um restaurante em Londres está revolucionando a forma de se apreciar uma refeição ao integrar ciência e tecnologia à gastronomia. A proposta é transformar o ato de comer em uma viagem sensorial completa.



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