Ladrão é agredido por funcionários após tentar roubar comércio pela terceira vez em MG

Funcionários de um comércio em Montes Claros, Minas Gerais , surpreenderam e agrediram um homem que tentava roubar o estabelecimento pela terceira vez. O ladrão , encontrado escondido em um carro e armado com uma faca, foi preso após tentar fugir e avançar contra as pessoas que o imobilizaram. A polícia investiga se ele agia sozinho e se tem ligação com outros crimes na região.