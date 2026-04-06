Ministros anunciam medidas contra alta dos combustíveis

Durante uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (6), representantes do governo brasileiro revelaram os avanços para as resoluções contra os possíveis respingos econômicos da guerra no Oriente Médio, como a MP do diesel.



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