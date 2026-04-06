Ministros anunciam medidas contra alta dos combustíveis
Guerra no Oriente Médio provocou aumento na cotação do petróleo
Durante uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (6), representantes do governo brasileiro revelaram os avanços para as resoluções contra os possíveis respingos econômicos da guerra no Oriente Médio, como a MP do diesel.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Exclusivo: ministro Wellington Dias fala sobre combate à fome no Brasil
Fome infantil recua quase 30% em um ano, com menor patamar da série histórica
Abril azul é o mês de conscientização sobre o autismo
Objetivo é envolver a comunidade e buscar mais visibilidade ao tema
Brasil é 2º maior comprador de bacalhau do mundo
Stela Conte: 'Produto de alto valor agregado, que segue na mesa do consumidor'
Alta no preço do querosene de aviação deve pesar no bolso
Passagens aéreas podem ficar mais caras; valor médio do combustível subiu 55%
Ministra das Mulheres fala sobre nova licença-paternidade
Márcia Lopes avalia impactos na competitividade feminina no mercado de trabalho
Treinadora nigeriana quebra barreiras no futebol masculino
Hidaa Ghaddar fundou academia de futebol para manter jovens longe das drogas
Osvaldo Nico dá entrevista exclusiva à RECORD NEWS
Secretário de Segurança Pública de SP fala sobre carreira e combate ao crime
Chapéu de Napoleão é redescoberto após décadas escondido
Raríssima peça usada durante exílio em Santa Helena será exibida na França
Perigo: mulher se pendura para limpar janela do 12º andar em Goiânia
Morador que flagrou a cena disse que altura é superior a 35 metros do chão
Descoberta em lago na Suíça revela conjunto de artefatos históricos
Raro naufrágio romano de 2.000 anos foi encontrado por arqueólogos
Carro desgovernado passa direto por cancela e atinge motos estacionadas
Motorista tinha 77 anos; família promete indenizar donos dos veículos atingidos
Parlamento iraniano aprova pedágio no estreito de Ormuz
Nos EUA, o preço do galão de gasolina atingiu US$ 4 pela primeira vez desde 2022
Onça-pintada doa sangue para ajudar 'colega' doente em SP
Ruana fez doação de 800 ml ao Jack, que trata uma doença renal crônica
Henrique Meirelles comenta desafios do Brasil na economia
Ex-ministro da Fazenda analisa taxa Selic e impactos da guerra no Oriente Médio