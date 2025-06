Mulher escapa de roubo ao dar bolsadas no assaltante em Pernambuco; veja vídeo

A polícia procura um assaltante responsável por tentar roubar uma terapeuta, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, no estado de Pernambuco. O que ele não imaginava era que a vítima reagiria com a própria bolsa . Imagens de câmeras de segurança mostram o homem, que andava de bicicleta, na tentativa de abordá-la. A mulher o agride e seus gritos chamam a atenção de pessoas no entorno. O suspeito fugiu e segue foragido. O crime ocorreu no último dia 12.