Osvaldo Nico dá entrevista exclusiva à RECORD NEWS

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Osvaldo Nico, compartilhou experiências pessoais e projetos futuros em uma entrevista exclusiva ao 'Link News' nesta quarta-feira (1º).



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!