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Osvaldo Nico dá entrevista exclusiva à RECORD NEWS

Secretário de Segurança Pública de SP fala sobre carreira e combate ao crime

Link Record News|Do R7

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O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Osvaldo Nico, compartilhou experiências pessoais e projetos futuros em uma entrevista exclusiva ao 'Link News' nesta quarta-feira (1º).

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