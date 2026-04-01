Perigo: mulher se pendura para limpar janela do 12º andar em Goiânia

Um morador de Goiânia, capital de Goiás , flagrou o momento em que uma mulher limpava a janela de um prédio com o corpo totalmente para o lado de fora, sem nenhum equipamento de segurança. Segundo ele, ela estava a mais de 35 metros de altura, no 12º andar do edifício.



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