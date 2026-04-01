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Perigo: mulher se pendura para limpar janela do 12º andar em Goiânia

Morador que flagrou a cena disse que altura é superior a 35 metros do chão

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Um morador de Goiânia, capital de Goiás, flagrou o momento em que uma mulher limpava a janela de um prédio com o corpo totalmente para o lado de fora, sem nenhum equipamento de segurança. Segundo ele, ela estava a mais de 35 metros de altura, no 12º andar do edifício.

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