Polícia investiga se morte de pai e filhos gêmeos em acidente de trânsito foi proposital

A polícia investiga um acidente de trânsito que matou pai e os dois filhos gêmeos em uma estrada no Rio Grande do Sul , nesta quinta-feira (13). O homem levou as crianças para viajar sem autorização da mãe, por isso, a investigação tenta entender se a batida foi proposital ou não — o veículo invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão; o pai morreu na hora, o caminheiro não se feriu.



As crianças foram resgatadas, mas morreram no hospital. O caso não é tratado como um acidente, pois o pai pegou as crianças na escola para passar a noite com ele, mas não as deixou na casa da mãe no horário combinado, o que a fez denunciar o desaparecimento dos gêmeos.



O casal estava separado há dois anos e a mãe tinha a guarda unilateral dos filhos, mas o homem tinha direito a uma visita durante a semana. A mãe dos meninos tinha uma medida protetiva contra o ex-marido e, segundo o avô das crianças, o relacionamento sempre foi muito conturbado.