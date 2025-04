Policial de folga rende suspeito de furto em mercado na zona leste de São Paulo

Um policial à paisana de folga rendeu um homem que tentou roubar um mercado na zona leste de São Paulo . Com arma em punho, o agente aborda o suspeito fora da loja, rende o homem e o faz deitar no chão. Em seguida, chegam outros policiais acionados por suspeita de furto no estabelecimento. O criminoso foi detido e encaminhado a delegacia onde ficará à disposição da justiça.