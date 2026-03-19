População de borboletas-monarca cresce no México

México registrou aumento de 64% na área florestal ocupada pelas borboletas-monarca durante a temporada de hibernação. Entretanto, uso de herbicidas e desmatamento ameaçam continuidade da espécie.



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