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População de borboletas-monarca cresce no México

Aumento de 64% é atribuído a conservação e clima, mas herbicidas ameaçam espécie

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México registrou aumento de 64% na área florestal ocupada pelas borboletas-monarca durante a temporada de hibernação. Entretanto, uso de herbicidas e desmatamento ameaçam continuidade da espécie.

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