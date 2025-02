Procura por testes de dengue cresce 25% nas farmácias em fevereiro

A procura por testes de dengue nas farmácias aumentou no mês de fevereiro — foram realizados mais de 8.600 testes. Um crescimento de 25% em comparação com janeiro, mês no qual quase 7.000 exames foram feitos. O aumento é reflexo da alta de infecções prováveis, que cresceu 65% nos segundo mês do ano. O procedimento é feito por meio da coleta de amostra de sangue do dedo.



Brasil se aproxima de 440 mil casos prováveis de dengue . Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira (26), são 177 mortes pela doença.