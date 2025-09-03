Quadrilha clona controle de portão para roubar casa de idosa e acaba presa em SP

Policiais civis prenderam quatro homens suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em invadir residências e condomínios na cidade de São Paulo. A captura ocorreu após a abordagem a um veículo com placas adulteradas na zona sul da capital paulista. Durante a inspeção do carro, os agentes encontraram um controle remoto clonado que seria utilizado para acessar ilegalmente uma residência.

A investigação revelou que o grupo pretendia invadir a casa de uma idosa de 80 anos. Os criminosos foram levados ao Departamento de Investigações Especiais da Polícia Civil para prestar depoimento. Todos possuem antecedentes criminais extensos.

O esquema descoberto faz parte de uma prática crescente na região: o uso indevido e clonagem dos controles remotos para facilitar roubos e furtos em áreas residenciais fechadas. No mês anterior, casos semelhantes ocorreram tanto na capital quanto em cidades vizinhas como Osasco.

De acordo com dados recentes da SSP (Secretaria de Segurança Pública), mais de 1500 incidentes desse tipo foram registrados no primeiro semestre deste ano somente em condomínios paulistas. As autoridades continuam investigando possíveis conexões entre essa quadrilha recém-detida e outros grupos atuantes no mesmo esquema criminoso.