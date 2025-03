RECORD NEWS contra a dengue: calçada de avenida acumula grande quantidade de lixo em Marília (SP)

Um cruzamento entre duas avenidas em Marília (SP) preocupa moradores da região devido ao acúmulo de lixo . Nas imagens é possível ver que a calçada acumula variados objetos descartados irregularmente, entre eles, garrafas de água, sacolas plásticas e pneus de bicicletas. Os vizinhos temem que o local se torne um possível criadouro do mosquito da dengue .



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.