RECORD NEWS contra a dengue: morador de Joinville denuncia possível criadouro em imóvel demolido

Um morador de Joinville, em Santa Catarina , denunciou um possível criadouro do mosquito da dengue em parte de um imóvel demolido, que formou uma piscina em meio aos entulhos. Segundo o homem, mesmo após reclamações à prefeitura, nada foi feito, e a situação já dura quatro meses.



A RECORD NEWS entrou em contato com a prefeitura do município, que informou que fez vistoria no local e não encontrou focos do mosquito. Além disso, agentes teriam aplicado larvicida no terreno para evitar o aparecimento de futuros focos.



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.