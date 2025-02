RECORD NEWS contra a dengue: morador denuncia possíveis focos em piscina abandonada em Atibaia (SP)

Um morador de Atibaia, no interior de São Paulo , enviou um vídeo para a RECORD NEWS em que denuncia possíveis focos de dengue em uma piscina pública, localizada em um complexo esportivo ao lado de uma escola. O homem destacou o estado de abandono do local, que poderia ser usufruído pelos moradores durante o verão.



No entanto, a prefeitura de Atibaia informou que coletou amostras da água da piscina três vezes em fevereiro, e que em nenhuma das ações foi identificada a presença de larvas do Aedes aegypti. Também foi relatado que o complexo está sob responsabilidade do Instituto Daniel Dias.



Ao contato da RECORD NEWS, o instituto informou que assumiu o local recentemente e que avalia as medidas que serão tomadas para evitar os riscos de proliferação do mosquito da dengue. Segundo a instituição, a solução definitiva será implementada até o final da próxima semana.



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.