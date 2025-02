RECORD NEWS contra a dengue: subprefeitura responde sobre denúncias de casa abandonada no Tucuruvi

A subprefeitura de Santana/Tucuruvi, na zona norte de São Paulo , respondeu sobre uma denúncia de possível foco de dengue feita nesta terça-feira (18) pela RECORD NEWS. Foi informado que o terreno abandonado trata-se de um imóvel particular, cujos proprietários têm sido autuados desde novembro de 2023.



Ainda segundo a subprefeitura, a Coordenadoria de Vigilância Sanitária monitora a situação do imóvel e, periodicamente, a área recebe tratamentos de larvicidas, jogados no local por drones.



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.