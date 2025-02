RECORD NEWS contra a dengue: terreno em Itaquaquecetuba (SP) acumula lixo há três meses

Terreno abandonado que acumula lixo e mato alto no bairro Jardim São Paulo, em Itaquaquecetuba (SP), é motivo de preocupação dos moradores da região para um possível criadouro de dengue . Segundo os vizinhos, o espaço está abandonado há três meses e está em uma área residencial, além de estar localizado a apenas 100 metros de uma escola.



Procurada pela RECORD NEWS, a Prefeitura de Itaquaquecetuba informou, por meio de nota, que não havia recebido nenhuma denúncia sobre o endereço citado, mas uma equipe de vigilância sanitária vai realizar inspeções no terreno para verificar possíveis focos do mosquito transmissor da doença , e o departamento de fiscalização vai notificar o proprietário do terreno para remoção do material descartado irregularmente.



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.