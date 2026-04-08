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Redes de pesca são reaproveitadas em pavimentação

Toneladas de lixo e plástico retiradas do mar são transformadas em asfalto

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Pesquisadores havaianos testam método capaz de utilizar plástico reciclado e redes de pesca na produção de asfalto.

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