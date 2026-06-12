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Seleção brasileira estreia neste sábado (13) na Copa contra o Marrocos

Carlo Ancelotti ainda não divulgou qual vai ser a equipe titular nesta partida; Maurício Noriega comenta

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Maurício Noriega analisa os primeiros jogos da Copa do Mundo e a expectativa para a estreia do Brasil.

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