Semana do Mídia: publicitário fala sobre importância do Guia Cenp

Durante a Semana do Mídia, o Link News tem destacado as evoluções tecnológicas que contribuem para o setor. E nesta sexta-feira (19) o diretor de mídia e estratégia na agência Galeria e integrante do Cenp, Boaventura Junior, destacou a importância do Guia Cenp na mensuração cross media. O documento foi criado para atender à crescente demanda por uma medição eficaz no consumo fragmentado de vídeos entre TV linear e plataformas digitais. A iniciativa reúne agências, anunciantes e veículos para estabelecer padrões que evitem a duplicação na contagem de audiência.



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