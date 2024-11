SP registra mais de mil mortes de pedestres em acidentes de trânsito em 2024 Soma já é superior ao total do ano passado, com 906 óbitos no estado, segundo portal do governo

