Stalker é preso após ir até a casa da vítima e ser linchado por vizinhos

Durante meses, homem seguiu todos os passos da funcionária de um restaurante; uma agenda com várias fotos dela foi encontrada

O que começou com um flerte terminou na prisão de Severino Pereira da Silva, de 50 anos, por perseguir uma funcionária de um restaurante.

O stalker começou a ir em todos os lugares públicos que a jovem frequentava e, quando ela ameaçou chamar as autoridades, o suspeito afirmou que nada iria acontecer, pois ele era um policial.

Segundo a vítima, como ele apresentou um distintivo e andava armado, ela apenas acreditou e tentou conviver com a situação, mas as coisas mudaram quando o stalker a seguiu até sua casa.

Quando viu Severino na porta, a vítima pediu ajuda aos vizinhos, que agrediram o suspeito antes da chegada da polícia. Porteriormente, ela ainda encontrou uma agenda que ele deixou cair, com várias fotos dela.

De acordo com as autoridades, o suspeito foi preso e seu celular passará por exames da perícia.

