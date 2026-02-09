Logo R7.com
Transferências via Pix cresceram 33,4% em 2025 em comparação com o ano anterior

Banco Central registra movimentação de R$ 35,3 trilhões pelo serviço no ano passado e bate recorde

Em 2025, as transferências via Pix atingiram um novo recorde. O Banco Central informou que o meio de pagamento movimentou R$ 35,3 trilhões ao longo do ano. Comparado a 2024, houve um crescimento de 33,4% no volume das transações.

