Transferências via Pix cresceram 33,4% em 2025 em comparação com o ano anterior

Em 2025, as transferências via Pix atingiram um novo recorde. O Banco Central informou que o meio de pagamento movimentou R$ 35,3 trilhões ao longo do ano. Comparado a 2024, houve um crescimento de 33,4% no volume das transações.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!