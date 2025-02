Trump deve rapidamente revogar algumas medidas de Biden, analisa professora

Em entrevista ao Link Record News nesta segunda-feira (20), a professora de relações internacionais Denilde Holzhacker comenta que grande parte das medidas do governo Biden será rapidamente revertida no segundo mandato de Trump . Decisões do ex-presidente, como restrições à exploração de petróleo e gás e programas de economia verde, devem ser revogadas por Trump o quanto antes. Já o Acordo de Paris , que Trump já sinalizou ser contrário, necessita aval do Congresso, o que pode demorar.