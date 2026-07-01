União Europeia anuncia tarifas de 50% em importações de aço
Medida busca proteger a indústria local e reduz em 47% entradas sem taxas
A União Europeia anunciou uma tarifa de 50% sobre importações de aço, reduzindo em 47% o volume importado sem taxas. A medida busca proteger a indústria europeia e pode impactar exportadores.
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