União Europeia anuncia tarifas de 50% em importações de aço

A União Europeia anunciou uma tarifa de 50% sobre importações de aço, reduzindo em 47% o volume importado sem taxas. A medida busca proteger a indústria europeia e pode impactar exportadores.



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