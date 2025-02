Vídeo: homem é morto em perseguição por quadrilha rival no Amazonas

Um jovem de 19 anos morreu após ser perseguido de moto por uma quadrilha rival em Coari, no interior do Amazonas , no dia 23 de janeiro deste ano — o vídeo da execução só foi divulgado nesta segunda-feira (3). As imagens mostram três homens em uma moto perseguindo a vítima. O jovem foi atingido nas costas e na cabeça e morreu antes de chegar ao hospital. A região é conhecida pelo domínio do tráfico de drogas e pelo confronto entre facções.