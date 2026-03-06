Logo R7.com
Voos com primeiros israelenses retidos no exterior chegam a Tel Aviv após início da guerra

Espaço aéreo do país havia sido fechado desde o início dos ataques, no último sábado (28)

Dois voos que partiram de Atenas e de Roma levaram de volta a Tel Aviv os primeiros israelenses retidos no exterior desde o fechamento do espaço aéreo devido à guerra contra o Irã, iniciada no último sábado (28).

A ministra dos Transportes de Israel, Miri Regev, declarou que o governo irá reabrir os céus a partir de domingo (8) para voos de saída, enquanto o país continua sob ameaça de mísseis iranianos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

