Voos com primeiros israelenses retidos no exterior chegam a Tel Aviv após início da guerra

Dois voos que partiram de Atenas e de Roma levaram de volta a Tel Aviv os primeiros israelenses retidos no exterior desde o fechamento do espaço aéreo devido à guerra contra o Irã, iniciada no último sábado (28).



A ministra dos Transportes de Israel, Miri Regev, declarou que o governo irá reabrir os céus a partir de domingo (8) para voos de saída, enquanto o país continua sob ameaça de mísseis iranianos.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!