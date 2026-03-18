Animação atrai turistas para parque de Seul

O filme Guerreiras do K-Pop, que recentemente foi premiado com duas estatuetas no Oscar, está levando os fãs do mundo inteiro para visitarem os locais reais que aparecem na animação, como o Parque Naksan, que fica no alto de Seul.



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