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Animação atrai turistas para parque de Seul

Local ganhou fluxo de visitantes após aparecer no filme 'Guerreiras do K-pop'

News das 10|Do R7

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O filme Guerreiras do K-Pop, que recentemente foi premiado com duas estatuetas no Oscar, está levando os fãs do mundo inteiro para visitarem os locais reais que aparecem na animação, como o Parque Naksan, que fica no alto de Seul.

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