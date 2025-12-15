Logo R7.com
Anúncio de 1977 de clássico do cinema quebra recorde em venda milionária

Pintura de pôster original de Star Wars foi arrematada por quase US$ 4 milhões em leilão nos Estados Unidos

Uma pintura do pôster original de Star Wars, criada pelo artista Tom Jung, foi arrematada em um leilão por quase US$ 4 milhões (cerca de R$ 20 milhões, em cotação atual).

