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Apicultor de Singapura resgata abelhas e vira símbolo de preservação

Colônias são realocadas para locais seguros; ele acredita na importância dos insetos

News das 10|Do R7

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Um homem em Singapura tem se destacado por sua abordagem inovadora ao lidar com colmeias encontradas em locais urbanos.

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