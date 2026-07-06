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Apple-1 de 1976 poderá ser arrematado por até US$ 500 mil

Máquina faz parte do primeiro lote encomendado pela 'Byte Shop', uma loja de informática americana

News das 10|Do R7

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Um Apple-1 funcional, fabricado em 1976, será leiloado pela casa de leilões Sotheby's, em Nova York. O equipamento histórico pode chegar a custar R$ 2,6 milhões.

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