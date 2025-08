Apresentações do Oasis ajudam a financiar casas de shows independentes na Inglaterra

Com o sucesso das cinco apresentações do Oasis no Heaton Park, em Manchester, na Inglaterra , parte da receita será destinada ao financiamento de casas de shows independentes na região. Mais de 300 mil pessoas compareceram ao aguardado retorno da banda aos palcos, e a expectativa é que cerca de R$ 1,8 milhão seja doado para apoiar pequenos espaços culturais.



A cidade vive uma temporada musical intensa, com a movimentação de aproximadamente 1,3 milhão de turistas atraídos pelo grupo e outros nomes como Olivia Rodrigo, Billie Eilish e Robbie Williams.