Artista americana faz sucesso nas redes por produzir verdadeiras obras de arte em canecas

A artista norte-americana Ansley Bunger faz sucesso nas redes sociais por canecas que são verdadeiras obras de arte . A artesã compartilha todo o processo com seus mais de 250 mil seguidores, em vídeos que mostram a mistura de talento e criatividade nas peças decoradas com animais e que já acumulam mais de 4 milhões de visualizações.

Além da beleza, as peças são funcionais, como a artista faz questão deixar claro nas publicações — o que chamou a atenção dos profissionais da cerâmica e gerade todas as partes do mundo. Ansley abre um período no ano para os clientes pedirem sua caneca especial. Dentre as opções disponíveis,fazem parte das produções que mais chamam a atenção. No entanto, o que faz mais sucesso entre todos e nas redes são os objetos comem diferentes cenas.