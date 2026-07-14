Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

‘Assassin’s Creed Black Flag Resynced’ é lançado

Jogo ganha gráficos atualizados, conteúdo inédito e novas canções

News das 10|Do R7

  • Google News

A produtora da franquia Assassin's Creed lançou uma reimaginação completa do jogo de 2013. Veja!

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • games
  • videogames
  • tecnologia
  • news-das-10

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.