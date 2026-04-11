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Ator Noah Wyle ganha estrela na Calçada da Fama

Astro não escondeu a surpresa e descreveu o momento como além das expectativas

News das 10|Do R7

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O ator Noah Wyle, famoso pelo papel interpretado na série médica The Pitt, recebeu uma estrela na Calçada da Fama nesta quinta (9). Durante a cerimônia, o astro ficou emocionado e defendeu o retorno da gravação de produções audiovisuais na cidade de Los Angeles, Estados Unidos.

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