Avestruz escapa de propriedade para avenida movimentada
Animal correu entre veículos, mas foi capturado por autoridades e saiu ileso
Um avestruz causou alvoroço ao escapar da propriedade onde era criado e invadir uma movimentada avenida.
Últimas
Filme 'Marty Supreme', de Josh Safdie, chega aos cinemas brasileiros em 2026
Longa conquistou a maior bilheteria de abertura da história da A24
Cataratas do Iguaçu registraram recorde de turistas em 2025
Local é considerado uma das sete maravilhas naturais do mundo
Subtenente dos bombeiros ganha troféus de fisiculturismo
Valéria Braz venceu o torneio depois de um ano de muito treino
Vovó de 84 anos desbanca jovens nas redes sociais
Com receitas e carisma, 'Nonna Silvi' foi eleita a criadora do ano na Itália
Máquinas de pelúcias sustentam indústria de fliperamas
Jogos eletrônicos perderam espaço nos estabelecimentos japoneses nos últimos anos
Estúdio alcança melhor marca financeira desde 2019
'Lilo & Stitch' e 'Zootopia 2' foram os destaques da Disney durante 2025
Vídeo oficial mostra processo de caracterização de ator
Ethan Slater passou por transformação para viver o homem de lata no musical
Mais de 350 mil pessoas devem visitar Cataratas do Iguaçu até janeiro
Para atender essa demanda, horário de visita foi prolongado
Alemães realizam tradicional mergulho em lago gelado
Grupo 'Focas de Berlim' tem 190 membros e costume que dura mais de 40 anos
Motoristas escolhem entre multa e cebola de presente do Grinch, nos EUA
Ação inusitada em blitz serve para alertar condutores sobre segurança no trânsito
Jackie Chan carrega tocha olímpica dos Jogos de Inverno
Famoso ator andou pelas ruas da Itália e conheceu região histórica da Pompeia
Conheça a rotina dos cães que se aposentam da Polícia Militar
Após anos de serviço, trio do Rio de Janeiro inicia nova fase tranquila
Fóssil de dinossauro roubado é devolvido à Mongólia
Esqueletos foram apreendidos por agentes alfandegários em 2015
Novo filme da saga Avatar domina bilheterias do Brasil
Longa-metragem já arrecadou US$ 345 milhões no mundo todo desde a estreia