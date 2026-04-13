Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Cidade na Alemanha encanta visitantes com cerejeiras

Chegada da primavera transforma as ruas em um cartão-postal colorido

News das 10|Do R7

  • Google News

Milhares de flores de cerejeira criam visual surpreendente na Alemanha.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Primavera
  • alemanha
  • agricultura
  • cultura

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.