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Barista brasileira está na final de campeonato mundial

Yasmin Rodrigues vai disputar prêmio de mais de R$ 50 mil em maio, na Tailândia

News das 10|Do R7

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A brasileira Yasmin Rodrigues foi eleita a melhor barista da América Latina e, agora, se prepara para competir na final do campeonato mundial.

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