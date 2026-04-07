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Estudos mostram dinâmica inesperada no planeta vermelho

Medições indicam que Marte acelera sua rotação devido a atividades internas

News das 10|Do R7

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Novas descobertas feitas por uma missão da Nasa revelaram que Marte está aumentando gradualmente sua velocidade de rotação.

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