'The Invite' tem previsão de estreia em junho nos cinemas brasileiros
Diretora Olivia Wilde retorna às telonas com nova comédia
A diretora Olivia Wilde está de volta às telonas com o filme intitulado "The Invite", que tem previsão de lançamento nos cinemas brasileiros em junho.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Primeiro espaço dedicado ao anime Naruto fora do Japão abre as portas
Espaço temático recria universo ninja e atrai fãs da saga
Estudos mostram dinâmica inesperada no planeta vermelho
Medições indicam que Marte acelera sua rotação devido a atividades internas
Barista brasileira está na final de campeonato mundial
Yasmin Rodrigues vai disputar prêmio de mais de R$ 50 mil em maio, na Tailândia
Nascimento de espécie rara de animal chama a atenção na Europa
Segundo os cuidadores, ele está saudável e sob os cuidados atentos da mãe
Estrutura chinesa facilita trajeto em regiões íngremes
País criou o maior sistema de escadas rolantes do mundo
Ju Colombo fala sobre bastidores do filme 'Narciso'
Atriz fala sobre as similaridades entre a história de vida dela e a trajetória da personagem
'Cabo do Medo' ganha primeiro trailer oficial
Nova adaptação de Martin Scorsese e Steven Spielberg estreia em julho
Pré-venda mostra que filme de Michael Jackson já é um sucesso de bilheteria
Cinebiografia do 'rei do pop' estreia no dia 23 de abril deste ano
Disney de Paris ganha nova atração com tecnologia de ponta
Área temática abre as portas com cenários imersivos e personagens ao vivo
Astro de Hollywood é homenageado por sua trajetória em diferentes ramos
Universidade de Ulster homenageia Arnold Schwarzenegger por contribuição global
Puma é resgatada e tratada por veterinários, nos EUA
Clover foi encontrada à beira de uma estrada e já mostra sinais de melhora
Filme protagonizado por Ryan Gosling alcança a marca de US$ 100 mi em bilheteria nos EUA
‘Devoradores de Estrelas’ se torna a maior estreia que não pertence a uma franquia do cinema
‘O Jogo do Predador’ estreia em abril nos streamings
Além de Charlize Theron, Taron Egerton também está no elenco
Estrutura milenar em caldeira vulcânica é a maior já encontrada na história da humanidade
Recife é o maior exemplar encontrado na história da humanidade