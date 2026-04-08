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'The Invite' tem previsão de estreia em junho nos cinemas brasileiros

Diretora Olivia Wilde retorna às telonas com nova comédia

News das 10|Do R7

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A diretora Olivia Wilde está de volta às telonas com o filme intitulado "The Invite", que tem previsão de lançamento nos cinemas brasileiros em junho.

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