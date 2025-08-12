Avô e neto constroem réplica da Torre Eiffel no interior da França

Um metalúrgico aposentado de 77 anos e seu neto, de 22, estão construindo uma réplica da Torre Eiffel na região da Alsácia, no interior da França . A parceria entre os dois é de longa data: o jovem começou a trabalhar com o avô aos 14 anos.





A estrutura deve chegar a 30 metros de altura e é baseada nos desenhos do projeto original. A montagem final está prevista para o dia 26 de agosto.