Avô e neto constroem réplica da Torre Eiffel no interior da França

Estrutura deve chegar a 30 metros de altura e é baseada nos desenhos do projeto original de Gustave Eiffel

News das 10|Do R7

Um metalúrgico aposentado de 77 anos e seu neto, de 22, estão construindo uma réplica da Torre Eiffel na região da Alsácia, no interior da França. A parceria entre os dois é de longa data: o jovem começou a trabalhar com o avô aos 14 anos


A estrutura deve chegar a 30 metros de altura e é baseada nos desenhos do projeto original. A montagem final está prevista para o dia 26 de agosto.

