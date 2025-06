Banda The Offspring lança clipe de música que homenageia o Brasil após turnê no país

A banda The Offspring lançou o clipe da música Come to Brazil na última terça-feira (24). O vídeo é repleto de referências à cultura brasileira, incluindo o morro do Corcovado, no Rio de Janeiro e a Amazônia. Um dos cenários da gravação, filmada durante cinco shows da turnê Supercharged Worldwide in '25 — que passou pelo país em março —, foi um bar na zona oeste de São Paulo.