Blackpink deve apresentar música inédita no show de estreia da nova turnê Deadline

O grupo de k-pop Blackpink vai lançar uma música inédita durante sua nova turnê mundial chamada Deadline, segundo a imprensa sul-coreana. O show inicial ocorrerá no estádio de Goyang, na Coreia do Sul, no dia 5 de julho.



A turnê passará por vários países, incluindo Estados Unidos, Canadá e Japão. Conhecido por seu impacto na indústria coreana , o grupo acumula conquistas em festivais internacionais.