BTS nas telonas: cinema brasileiro anuncia exibição de turnês do grupo de k-pop em setembro

Com o anúncio do retorno do BTS aos palcos, uma rede de cinemas brasileira divulgou a exibição de quatro turnês do grupo de k-pop . O BTS - Movie Weeks, que tem previsão para entrar em cartaz em setembro, contará com apresentações distintas já registradas como lançamentos ao vivo, mas inéditas no país até então.



Os integrantes da banda ficaram afastados da cena musical durante cerca de 18 meses, enquanto cumpriam o serviço militar obrigatório da Coreia do Sul.