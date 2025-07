Walker S2: saiba quem é o robô humanoide chinês que troca as próprias baterias sozinho

Uma cena muito comum na rotina de diversas pessoas é levantar e pegar aquele cafezinho para recarregar as energias e continuar suas tarefas. Agora uma empresa chinesa lançou um robô que consegue fazer o mesmo ritual, só que ao invés da bebida energética, ele troca as próprias baterias sem ajuda. O Walker S2 é um robô humanoide 100% autônomo. O equipamento consegue caminhar até a estação de recarga e substituir a bateria vazia por uma nova em três minutos, garantindo que Walker funcione 24 horas por dia.



Com uma espécie de cérebro digital em nuvem, o sistema consegue monitorar seu nível de energia e decide quando realizar a troca com base nas demandas das tarefas. Dessa forma, cada robô pode gerenciar seus reabastecimentos de forma personalizada , de acordo com cada rotina operacional, podendo auxiliar em linhas de produção, como em algumas empresas chinesas que já contam com robôs parecidos. Desenvolvedores afirmam que essa tecnologia representa um avanço para máquinas autônomas que trabalham em conjunto. Seis grandes companhias planejam produzir mais de mil unidades do humanoide ainda neste ano.