Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Casa mais antiga da França é descoberta em Cluny

Estrutura medieval de 1091 é reconhecida como a mais antiga do país

News das 10|Do R7

  • Google News

No vilarejo de Cluny, no sudeste da França, uma residência construída em 1091 foi oficialmente reconhecida como a casa mais antiga do país. Atualmente habitada por um arquiteto aposentado apaixonado por história medieval, parte da estrutura foi transformada em chalé para turistas que desejam vivenciar séculos de história.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • historias
  • news-das-10
  • franca

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.