Casa mais antiga da França é descoberta em Cluny

No vilarejo de Cluny, no sudeste da França, uma residência construída em 1091 foi oficialmente reconhecida como a casa mais antiga do país. Atualmente habitada por um arquiteto aposentado apaixonado por história medieval, parte da estrutura foi transformada em chalé para turistas que desejam vivenciar séculos de história.



