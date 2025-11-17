Casa mais antiga da França é descoberta em Cluny
Estrutura medieval de 1091 é reconhecida como a mais antiga do país
No vilarejo de Cluny, no sudeste da França, uma residência construída em 1091 foi oficialmente reconhecida como a casa mais antiga do país. Atualmente habitada por um arquiteto aposentado apaixonado por história medieval, parte da estrutura foi transformada em chalé para turistas que desejam vivenciar séculos de história.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas