Cientistas associam florações de águas-vivas roxas às ondas de calor marinhas

Águas-vivas roxas estão cada vez mais presentes nas praias do Mediterrâneo. Reconhecidas como uma das espécies mais venenosas da região, sua quantidade e antecedência de aparecimento nos litorais europeus têm aumentado.



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