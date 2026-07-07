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Cientistas associam florações de águas-vivas roxas às ondas de calor marinhas

Fenômeno tem sido observado cada vez mais cedo no verão europeu

News das 10|Do R7

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Águas-vivas roxas estão cada vez mais presentes nas praias do Mediterrâneo. Reconhecidas como uma das espécies mais venenosas da região, sua quantidade e antecedência de aparecimento nos litorais europeus têm aumentado.

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