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Cientistas da Espanha desenvolvem córneas artificiais com matéria-prima animal

Descoberta pode se tornar alternativa de baixo custo no lugar de transplantes

News das 10|Do R7

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Pesquisadores de uma universidade da Espanha criam córneas artificiais a partir de escamas de peixe.

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